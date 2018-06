Rooney-DC United, manca solo la firma: guadagnerà 15 mln fino al 2020

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dell'Everton Wayne Rooney anticiperà la fine delle sue vacanze con la famiglia per recarsi a Washington questa settimana per incontrare i dirigenti del DC United della Major League Soccer. Secondo quanto riferisce la stampa inglese e americana, l'attaccante 32enne ha raggiunto "un accordo di massima" per 17 milioni di dollari (circa 15 milioni di euro) e un contratto fino al 2020. Rooney si trova in vacanza con la famiglia alle Barbados, ma con il permesso dell'Everton viaggerà per gli Stati Uniti così da mettere nero su bianco gli ultimi dettagli contrattuali e iniziare la sua prima avventura fuori dall'Inghilterra e di fatto dall'Europa.