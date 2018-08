Rooney: "Giocare in MLS era una delle mie ambizioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Andare in America e giocare in MLS mi consente di raggiungere un altro obiettivo nella mia carriera". Parola di Wayne Rooney, che ha spiegato le ragioni dietro il suo trasferimento dall'Everton al DC United: "Ho fame di successi qui, e darò il 100% per il DC, come ho sempre fatto per ogni squadra in cui ho giocato. Quando ho fatto visita quest'estate al club sono stato impressionato da come chiunque incontrassi avesse un legame profondo con la società, ora non vedo l'ora di scendere in campo con la maglia dello United e aiutare i miei compagni ad avere successo".