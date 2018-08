Rubio Nu, l'ex interista Gamarra può tornare in campo a 47 anni

Carlos Gamarra può tornare in campo a 47 anni. Il difensore paraguaiano, che in Italia ha giocato dal 2002 al 2005 con l'Inter, è ora un dirigente in patria del Club Rubio Ñu. Juan Sosa, tecnico della formazione paraguaiana, ha rivelato che il calciatore avrebbe accettato di disputare con la maglia del suo club le partite di coppa nazionale: "Per me è un torneo sottovalutato, voglio far giocare anche lui per dargli più valore", le parole dell'allenatore attraverso Radio Monumental.