Russia 2018, il presidente dell'Uruguay invita Griezmann

Il presidente dell'Uruguay Tabare Vazquez ha invitato l'attaccante francese Antoine Griezmann a fargli visita per ringraziarlo per essere apparso con la bandiera uruguaiana sulle spalle nella conferenza stampa dopo la finale del Mondiale, vinta dai Bleus. In una lettera al presidente francese Emmanuel Macron, pubblicata sul sito della Presidenza uruguaiana, Vazquez, noto per essere un appassionato di calcio, ha inviato le sue "congratulazioni" al suo omologo, al popolo francese, ai giocatori e agli allenatori della squadra campione del mondo che ha eliminato l'Uruguay nei quarti di finale (2-0). Vazquez ha colto l'occasione per invitare Griezmann a fargli visita in Uruguay: "Non posso ringraziarla abbastanza per il gesto che ha fatto all'Uruguay quando ha alzato la bandiera del nostro paese nella conferenza stampa con i media internazionali a Mosca". L'attaccante francese, in forza all'Atletico Madrid, è stato compagno di squadra di diversi giocatori della Celeste. Il capitano della selezione uruguaiana Diego Godin è il padrino di sua figlia.