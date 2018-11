Sampaoli, dopo il disastro nuova vita in Arabia: l'Al-Ittihad lo aspetta

© foto di Imago/Image Sport

Eletto qualche giorno fa dei lettori di Marca "peggior tecnico dell'anno", l'ex CT dell'Argentina Jorge Sampaoli potrebbe sbarcare in Arabia Saudita: è il candidato numero uno alla sostituzione sulla panchina dell'Al-Ittihād di Ramon Diaz, licenziato il 15 settembre scorso dopo aver ottenuto un pareggio e tre sconfitte in quattro partite ufficiali. Sampaoli è da giorni in in trattativa con il proprietari del club.