Senegal, a Dakar nasce l'Accademia di Paolo Berrettini

In Africa per scovare nuovi talenti: l'ex selezionatore dell'Under 19 e Under 20 dell'Italia Paolo Berrettini ha aperto un'accademia a Dakar, chiamata Academie Football Club Baobab. Il nome scelto è in riferimento all'albero che è il simbolo del Senegal. Un albero pronto a dare i suoi frutti, nella fattispecie giocatori pronti per il salto in Europa. Prima e unica accademia italiana in terra senegalese, la Baobab oltre a crescere talenti e cercherò di valorizzarli al punto da portarli in Italia. "Sono stato chiamato dal ministro dello sport proprio per far crescere il movimento in questo paese e devo dire che è una cosa molto stimolante. E poi mi sento ormai africano, mi trovo bene, voglio far crescere i ragazzi sotto l'aspetto tecnico e tattico" ha dichiarato lo stesso Berrettini.