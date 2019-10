Senegal, ironia dopo 1-1 col Brasile: "Serve ospite per Copa America?"

© foto di Imago/Image Sport

Il Senegal gonfia il petto dopo il pareggio ottenuto nell'amichevole di ieri contro il Brasile. I Leoni della Teranga, a fine partita, ne hanno infatti approfittato per mandare questo simpatico messaggio social alla CONMEBOL (Confederación sudamericana de Fútbol): "Ciao CONMEBOL! Crediamo di aver passato l'esame se magari avete bisogno di un ospite per la Copa América... Un abbraccio, amici!", il tweet pubblicato dal profilo ufficiale in lingua spagnola della Nazionale senegalese.