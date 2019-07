Senegal, Koulibaly esulta: "Il nostro viaggio continua"

Dopo la vittoria del suo Senegal contro l'Uganda, Kalidou Koulibaly ha affidato al suo profilo Twitter tutta la sua gioia per il passaggio del turno. "Buona prestazione e vittoria meritata: il nostro viaggio continua!", ha scritto il difensore del Napoli.

Bonne performance et victoire méritée: notre voyage continue 💚

Buona prestazione e vittoria meritata: il nostro viaggio continua!

Good performance, deserved win: our journey goes on! 💛❤️

🇺🇬 #UGASEN 0-1 🇸🇳 #AFCON2019 #KK 💪🏿

📸 @CAF_Online pic.twitter.com/Zcm4hUyf3X

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) July 5, 2019