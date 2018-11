Senegal, Manè scoppia in lacrime dopo la vittoria: colpa dei tifosi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di ieri il Senegal, già qualificato per la Coppa d'Africa, ha battuto di misura la Guinea Equatoriale ma Sadio Manè non ha espresso grande felicità alla fine della partita. Il giocatore del Liverpool infatti è scoppiato in lacrime facendo temere un infortunio ma in realtà non aveva preso bene i fischi dei tifosi che lo avevano beccato per una brutta prestazione condita da un gol sbagliato. Troppa pressione forse su Manè che è stato consolato poi dai compagni e dallo staff della nazionale.