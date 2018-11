Sneijder, furia e pentimento: "Mai più in Qatar!". Poi ritratta sui social

Doppietta, vittoria ed espulsione. Wesley Sneijder è stato il grande protagonista nella gara vinta dal suo Al Gharrafa contro il Qatar SC: l'ex interista ha segnato due reti ma è stato cacciato in modo eccessivo dall'arbitro per un pestone rifilato a un avversario. Il fantasista olandese ha lasciato furioso il terreno di gioco, togliendosi la fascia di capitano, insultando il direttore di gara e urlando verso la tribuna: "Ultima gara in Qatar, ultima gara". Tutto finito? Tutt'altro, perché a mente fredda il buon Sneijder si è pentito dell'accaduto e sul proprio profilo Twitter ha scritto: "Mentre giocavo ho ricevuto un cartellino rosso che non meritavo, e nella foga del momento ho reagito così. Tuttavia, per contrastare eventuali speculazioni dei media, ci tengo a dire che amo vivere e giocare in Qatar"

While playing a football match I reacted in the heat of the moment to a red card I did not deserve. However, to counter any false media speculations: I enjoy living and playing football in Qatar! pic.twitter.com/WuC7Z7IHAU

— Wesley Sneijder (@sneijder101010) 9 novembre 2018