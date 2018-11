Sneijder, incidente d'auto in Qatar: l'Al-Gharafa lo ritrae col collare

© foto di Federico Gaetano

Incidente d'auto per Wesley Sneijder, trequartista olandese classe '84 attualmente in forza ai quatarioti dell'Al-Gharafa. L'ex Inter - specifica il club - ha riportato solo un infortunio di lieve entità al collo e per questo gli è stato subito applicato un collare. Ecco la foto che lo ritrae.