© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Rimasto svincolato dopo l’esperienza al Gozzano in Serie C nella passata stagione, per il difensore Abel Gigli, classe ‘90, è in arrivo una piccola – ma significativa – soddisfazione. Il calciatore infatti è stato convocato dalla Somalia e prenderà parte, anche se non è chiaro se sarà schierato titolare, questa sera alla sfida contro lo Zimbabwe valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022.