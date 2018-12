Stati Uniti, Berhalter nuovo ct: "Lavorerò per creare qualcosa di speciale"

© foto di Alberto Fornasari

Gregg Berhalter è il nuovo ct degli Stati Uniti e in un comunicato, riportato da MLSSoccerItalia, ha commentato a caldo la scelta della Federazione. "E' un grande onore. Avendo giocato per la nazionale so cosa vuol dire rappresentare il nostro Paese. Credo nei nostri giocatori e nel programma della federazione e insieme lavoreremo per costruire qualcosa di speciale e sviluppare una squadra che ci renda orgogliosi. Dopo un processo decisionale duro, siamo assolutamente convinti che Berhalter sia la persona giusta per portare avanti il programma della USMNT – ha confermato Earnie Stewart, general manager della nazionale -. Con la sua esperienza, la sua personalità, i successi da allenatore e gli anni da calciatore internazionale è il profilo giusto per noi”.