Stati Uniti, i convocati per Inghilterra e Italia: ci sono Pulisic e Weah jr

Questi i convocati degli Stati Uniti per le prossime due gare amichevoli contro Inghilterra e Italia, in programma rispettivamente giovedì 15 e martedì 20 novembre:

Portieri: Guzan, Horvath, Steffen.

Difensori: Brooks, Cannon, Carter-Vickers, Long, Miazga, Moore, Robinson, Villafana, Yedilin, Zimmerman.

Centrocampisti: Acosta, Adams, de la Torre, Delgado, Gall, Green, Lletget, McKennie, Nagbe, Pulisic, Saief, Trapp, Weah.

Attaccanti: Sargent, Wood.

The call up.

12 MLSers named to the #USMNT roster for November friendlies against England and Italy. https://t.co/XN9H0DdlD6 pic.twitter.com/rI9Fm1WxBI

— Major League Soccer (@MLS) 6 novembre 2018