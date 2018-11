Stati Uniti, nuovo corso e giovani: i convocati dal ct Sarachan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questi i convocati dagli Stati Uniti per le gare contro Perù e Colombia. Una media età di 24 anni ma un ritorno di grande spessore ed esperienza come Guzan tra i pali, così come Bradley in mezzo più Pulisic sugli esterni d'attacco.

Portieri (3): Brad Guzan (Atlanta United FC; 58/0), Ethan Horvath (Club Brugge/BEL; 2/0), Zack Steffen (Columbus Crew SC; 6/0)

Difensori (8): John Brooks (Wolfsburg/GER; 34/3), Reggie Cannon (FC Dallas; 0/0), Cameron Carter-Vickers (Swansea City/WAL; 5/0), Aaron Long (New York Red Bulls; 0/0), Matt Miazga (Nantes/FRA; 9/1), Antonee Robinson (Wigan Athletic/ENG; 4/0), Ben Sweat (New York City FC; 0/0), DeAndre Yedlin (Newcastle United/ENG; 54/0)

Centrocampisti (10): Kellyn Acosta (Colorado Rapids; 19/1), Tyler Adams (New York Red Bulls; 7/1), Jonathan Amon (Nordsjælland/DEN; 0/0), Michael Bradley (Toronto FC/CAN; 140/17), Julian Green (Greuther Fürth/GER; 12/4), Weston McKennie (Schalke/GER; 6/1), Christian Pulisic (Borussia Dortmund/GER; 21/9), Kenny Saief (Anderlecht/BEL; 2/0), Wil Trapp (Columbus Crew SC; 8/0), Tim Weah (Paris Saint-Germain; 5/1)

Attaccanti (3): Andrija Novakovich (Fortuna Sittard/NED; 2/0), Josh Sargent (Werder Bremen/GER; 3/1), Bobby Wood (Hannover 96/GER; 41/12)