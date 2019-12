© foto di Federico Gaetano

Andrea Stramaccioni non tornerà in Iran. Ad annunciarlo è stato l'Esteghlal, club allenato fino ad alcune settimane fa dall'italiano, con una nota ufficiale: "La collaborazione con Stramaccioni è terminata e l’FC Esteghlal annuncerà presto la sua decisione in merito alla sua sostituzione. Le condizioni richieste da Stramaccioni sono praticamente impossibili da raggiungere. Dopo avergli pagato l’importo dovuto, ovvero 160mila euro, l’allenatore ha chiesto più soldi".