Suggestioni orientali per Arsene Wenger: lo ha cercato il Vissel Kobe

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Suggestioni orientali per Arsene Wenger. L'allenatore alsaziano, il quale nelle scorse ore ha dichiarato di sentirsi pronto per un ritorno in pista - anche se ha specificato non necessariamente da manager - ha infatti ricevuto un'offerta ufficiale dal Giappone, dal Vissel Kobe. Club in cui militano vecchie conoscenze del grande calcio internazionali, leggi Villa e Iniesta, ma anche un suo ex calciatore quale Podolski.