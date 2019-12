TMW - Brescia, Corini: "Meritavamo di più. C'è rammarico"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha commentato la prestazione della sua squadra, uscita sconfitta contro il Sassuolo nel recupero, dicendosi rammaricato per gli zero punti portati a casa: “C’è rammarico, devo riconoscere che nei primi 20 minuti siamo stati contratti poi abbiamo riuscito a a esprimere il nostro gioco trovando anche il gol che però ci è stato annullato. Poi nella ripresa abbiamo avuto tante occasioni importanti anche se c’è mancato il gol che ci avrebbe permesso di pareggiare e cambiare l’inerzia della gara. In una di queste situazioni però abbiamo preso il gol in contropiede. C’è rammarico perché meritavamo un altro risultato, ma oggi la palla non aveva intenzione di entrare. Sapevamo che potevamo subire qualcosa perché il Sassuolo è una squadra di qualità, ma non abbiamo concesso tantissimo e i loro due gol arrivano su episodi che ci sono girati contro. Mi è piaciuta la prestazione anche se non portiamo nulla a casa. Penso che anche la partita di Ferrara e quella contro il Lecce ci abbiano tolto delle energie psicofisiche”.