TMW - Capello-Jiangsu, si tratta la rescissione consensuale: sondato Brocchi prima di Olaroiu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non un esonero ma una rescissione consensuale per la quale i discorsi si stanno susseguendo da una decina di giorni. Una scelta in linea con il ridimensionamento dal punto di vista economico del progetto sportivo di Suning che non prevede più i costi necessari per la guida tecnica di un top manager come l’italiano. Trattativa in corso tra le parti. Altresì importante sottolineare che la prima scelta per il dopo Capello era Brocchi ma le sue idee sul progetto coincidevano con la lettura data dal Mister di Pieris, e dunque per l’ex allenatore di Milan e Brescia si aprono le porte di diversi club in Europa, tra Italia e Spagna. Il discorso con lo Jiangsu non sarà di conseguenza portato avanti. Di lì la scelta del rumeno Cosmin Olaroiu.