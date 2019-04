Fonte: Andrea Giannattasio

© foto di Federico De Luca

Marcello Lippi è pronto a tornare sulla panchina della Cina in qualità di commissario tecnico. Secondo quanto raccolto da TMW, l’attuale direttore tecnico dei Dragoni sarebbe molto vicino a sostituire l’attuale c.t. ad interim Fabio Cannavaro, tornando così a ricoprire un ruolo già rivestito tra il 2016 e il marzo 2019. Per Lippi sarebbe infatti pronto un contratto della durata di quattro anni oltre alla possibilità di giocarsi l’accesso ai Mondiali del 2022 in Qatar e la prossima Coppa d’Asia, in programma o nella Corea del Sud o in Cina.