© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Stramaccioni, l'Esteghlal potrebbe puntare su un nuovo allenatore italiano. Il CEO del club iraniano, Ali Katir, ha infatti presentato un'offerta di 18 mesi per l'ingaggio di Gianni De Biasi, che ha dato la sua disponibilità a questa nuova avventura.

L'accordo però in questo momento non è stato ancora raggiunto: c'è da convincere il Ministro dello Sport Masoud Soltanifar. Quest'ultimo, infatti, in questo momento sarebbe intenzionato ad affidare la panchina a un iraniano: il tecnico Farhad Majidi.