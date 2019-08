© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un nuovo rinforzo per l’Esteghlal di Andrea Stramaccioni. Accordo vicino per Milic, difensore ex Napoli e Fiorentina l’anno scorso al Crotone. Intesa ad un passo sulla base di un biennale. Milic pronto per una nuova avventura, l’Iran lo aspetta...