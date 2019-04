TMW - India, Maddaloni in pole per la Nazionale. È il vice di Lippi

© foto di Federico De Luca

Massimiliano Maddaloni, il vice di Marcello Lippi, potrebbe presto aprire un nuovo capitolo professionale della propria vita. L'allenatore è in pole position per allenare l'India. In carriera è stato vice di Juventus, Carpi, Guangzhou Evergrande e Wuhan Zall, oltre che il titolare per Viareggio e Juventus Primavera.