TMW - Jiangsu Suning, trattativa avanzata per Abel Hernandez: i dettagli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Jiangsu Suning va a caccia di rinforzi. L’ultima idea è Abel Hernandez. L’ex attaccante del CSKA Mosca è un nome forte all’interno del club cinese che ha già formulato un’offerta: due anni e mezzo di contratto con ulteriore opzione di rinnovo per un anno e mezzo e ingaggio da circa tre milioni di euro a stagione più una serie di bonus in base a gol e rendimento. Trattativa in corso. La Cina tenta Abel Hernandez...