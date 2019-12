© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' stato vicino a vestire la maglia della Juventus in passato, poi ha scelto il Qatar e la Stars League. Strade e destini: l'arrivo di Mario Mandzukic all'Al Duhail potrebbe portare il classe 2000 Mohanad Ali a lasciare la società della Penisola. Nazionale iraqeno, la punta centrale di Baghdad ha uno score in Nazionale di 14 reti in 29 partite, dopo aver tenuto una media superiore a un gol per gara con le giovanili dell'Iraq. A gennaio non sarà semplice, visto lo status di extracomunitario. Però l'arrivo di Mandzukic ha già fatto pensare ad Ali a società di mezza Europa e anche in Italia sembra sia arrivato qualche primo sondaggio.