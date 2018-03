TMW - Paletta-Jiangsu Suning, ci siamo: accordo di due anni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci siamo per il trasferimento in Cina del difensore italo-argentino Gabriel Paletta. L'ex Milan, che s'è svincolato dal club rossonero a fine gennaio, ha chiuso un accordo con lo Jiangsu Suning valido per le prossime due stagioni. S'attende a questo punto solo l'ufficialità. Paletta negli scorsi giorni era stato proposto anche al Napoli.