TMW - Stramaccioni verso il si all’Esteghlal. Leto nello staff

Andrea Stramaccioni verso il si all’Esteghlal. La società iraniana come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa è in pressing sul tecnico ex Inter, Udinese e Sparta Praga e si va verso un contratto biennale. Domani la risposta definitiva, ma tutto fa pensare che Stramaccioni accetterà la proposta spinta anche da Rezai, persona vicina all club iraniano ed icona della Nazionale Iraniana. Nello staff dell’allenatore ci sarà anche Sebastian Leto, ex centrocampista del Catania che ha lavorato da calciatore con il mister al Panathinaikos. Ora anche per Leto una nuova avventura, insieme ad Andrea Stramaccioni all’Esteghlal...