TMW - Vasco da Gama, l’Inter Miami pensa a Guarin

© foto di Federico De Luca

Arrivato poche settimane fa al Vasco da Gama, Fredy Guarin potrebbe già lasciare il Brasile. Contatti in corso con l’Inter Miami di David Beckham in vista del prossimo mercato. Possibile futuro a stelle e strisce, dopo aver sfiorato il Brescia ed essersi accasato in Brasile Guarin potrebbe affrontare una nuova avventura in America. E l’Inter Miami ci pensa...