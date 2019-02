TMW - Zinouzi: "Almoez Ali come Mandzukic per spirito di sacrificio"

Intervistato da Tuttomercatoweb.xom l'agente Aram Zinouzi ha parlato anche della stella dell'ultima Coppa d'Asia Almoez Ali paragonandolo, per spirito di sacrificio e voglia di aiutare la squadra, a un campione del calibro di Mario Mandzukic della Juventus: "Per come si muove, per la voglia di aiutare la squadra e sacrificarsi per essa direi che assomiglia a Mario Mandzukic della Juventus. Lo si è visto anche in finale come al 90° fosse ancora a rincorrere gli avversari e dare una mano in difesa. Rispetto al croato è forse più centravanti d’area, più concreto sotto porta. È cresciuto tantissimo tatticamente e tecnicamente negli ultimi anni e ha ancora molti margini di miglioramento. - continua poi Zinouzi parlando di un altro assistito come il mediano Madibo - Lui è stato ribattezzato il piccolo Makelele per le sue caratteristiche. È un mediano aggressivo, forte fisicamente. Nella sua prima esperienza in Europa all’Eupen ha trovato poco spazio e per questo è tornato in Qatar per giocare con continuità e ritagliarsi spazio in Nazionale. È cresciuto anche lui tantissimo e ha già diverse richieste da club europei”.