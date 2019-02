TMW - Zinouzi: "Qatar successo inaspettato. Ma costruito negli anni"

L’agente di Almoez Ali e Aissam Madibo Aram Zinouzi intervistato da Tuttomercatoweb.com ha parlato della vittoria del Qatar in Coppa d’Asia e di come il paese arabo si stia preparando ai Mondiali del 2022: “In questa Coppa d’Asia abbiamo toccato con mano i progressi che il calcio in Qatar ha avuto nel corso degli ultimi anni. Battere colossi come Corea del Sud e Giappone è stato qualcosa di inaspettato ed emozionante. Anche se per certi versi non mi sorprende visto che circa 10 anni fa con la Aspire Accademy si sono poste le basi per lo sviluppo di questo sport. È stato un lavoro fenomenale quello svolto da Ivan Bravo, ex del Real Madrid Castilla, che ha saputo portare avanti questo fantastico progetto dell'Aspire Accademy. Un lavoro lungo e minuzioso che ha trovato nel ct Felix Sanchez l’uomo dell’ulteriore salto di qualità come si è visto in Coppa d’Asia. - continua Zinouzi parlando poi di Qatar 2022 - I lavori degli stadi sono in stato avanzato, credo che dovrebbero essere tutti pronti un anno prima del Mondiale, anche i lavori sui collegamenti stanno procedendo spediti e la metro dovrebbe essere già inaugurata fra sei mesi. Inoltre stanno costruendo tantissimi alberghi, addirittura una città nuova, per poter ospitare al meglio le squadre e i sostenitori di esse. Speriamo che la situazione politica si rassereni, ma credo che sarà così, in modo che possano arrivare in Qatar quante più persone possibile anche dagli stati arabi vicini. Per quanto riguarda il clima giocare fra Novembre e Dicembre è l’ideale visto che qui è come se fosse primavera in Europa”.