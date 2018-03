Toronto, ipotesi messicana per Giovinco: c'è il Monterrey di Vangioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al Toronto dal febbraio 2015, Sebastian Giovinco (31) potrebbe a breve cambiare Paese e tentare una nuova esperienza. Diverse testate del Messico scrivono che l'attaccante italiano ex Parma e Juventus potrebbe vestire la maglia del Monterrey, club in cui militano alcune vecchie conoscenze del calcio italiano come il portiere Juan Pablo Carrizo (33) oltre i difensori José María Basanta (33) e Leonel Vangioni (30).