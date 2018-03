Toronto, Van der Wiel: "Non ho capito le troppe panchine a Cagliari"

© foto di Imago/Image Sport

"Essere parte di un club vincente è un vero onore". Parola di Gregory van der Wiel, che in Italia non ha inciso al Cagliari e che riparte al Toronto FC di Sebastian Giovinco. "Ho vinto trofei sin dai sette anni, quando sono andato all'Ajax e questo è un club perfetto. In Turchia avevo perso la gioia di giocare, dieci partite di fila in panchina non le ho capite a Cagliari, non so perché. Ho sempre voluto giocare in MLS, sono stato qui tante volte e non vedo l'ora di iniziare".