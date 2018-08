Torres ritrova Iniesta in Giappone: "Cominciammo insieme a 15 anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernando Torres batte Andres Iniesta. Dalla Spagna, dai successi con la Roja, fino al Giappone, il Sagan Tosu del Nino e il Vissel Kobe del centrocampista ex Barcellona. I due si sono ritrovati in Oriente e l'attaccante iberico ha celebrato il momento tramite Instagram: Il calcio ti regala dei bei momenti, abbiamo cominciato a giocare insieme a 15 anni nella Spagna. Abbiamo condiviso alcuni dei migliori momenti della nostra carriera e oggi ci ritroviamo in Giappone. Un piacere vederti, amico".