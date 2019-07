La prima partita vinta nei tempi regolamentari dalla Tunisia è anche quella che segna un punto di svolta nel percorso delle Aquile in Coppa d'Africa. Il 3-0 sul Madagascar, vera e propria sorpresa del torneo, rilancia le ambizioni della squadra di Alain Giresse. Queste le dichiarazioni del CT nel post partita, riportate da L'Equipe:

"Siamo i primi ad avere battuto il Madagascar. Dovevamo farlo per ottenere la qualificazione, questo dimostra la qualità della squadra. Siamo molto soddisfatti. Una volta arrivati a questo punto, che la Tunisia attendeva da molti anni... vogliamo andare il più lontano possibile. Non abbiamo rubato nulla, è un nostro merito. È una buona cosa segnare dei gol. È un bene che i giocatori recuperino quella fiducia".