UFFICIALE: Agostinelli riparte dal Congo: nuovo tecnico del DCMP Imana

© foto di Federico Gaetano

La carriera da allenatore di Andrea Agostinelli ricomincia dall'Africa. Dopo aver allenato per tanti anni in Italia (tra le tante Napoli, Piacenza e Crotone) il 61enne è stato ufficializzato come nuovo tecnico del DCMP Imana, squadra di prima divisione del Congo. Sarà la sua prima esperienza in Africa, dopo le due in Albania: tra il 2015 e il 2016 ha guidato infatti Partizani Tirana e Skenderbeu.