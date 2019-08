© foto di Insidefoto/Image Sport

Il terzino brasiliano Lucas Lima lascia il Nantes, la Ligue 1, e più in generale il calcio europeo, per iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita. L'esterno mancino classe '91 infatti è stato annunciato ufficialmente da qualche ora come nuovo calciatore dell'Al-Ahli Gedda, squadra in cui milita - tra gli altri - anche l'ex genoano Zukanovic.