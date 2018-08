UFFICIALE: Al-Ahly, preso l'ex Milan De Jong: era svincolato

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Un paio di settimane fa il Mainz ha annunciato la fine del rapporto con Nigel De Jong (33) per la scadenza di un contratto non rinnovato. Adesso l'ex Milan ha trovato una nuova squadra, ma non più in Europa: il centrocampista olandese è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Al-Ahly Doha. Un nuova avventura per un veterano del calcio mondiale, che sbarca nella Qatar Stars League.