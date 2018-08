UFFICIALE: Al-Nasr, dal Fenerbahce arriva Giuliano per 11 milioni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il trequartista Giuliano lascia l'Europa e prova una nuova avventura in Arabia Saudita. Per il brasiliano classe '90 che si era imposto all'attenzione degli operatori in passato per le sue prestazioni con la maglia dello Zenit, è stato sancito il passaggio nelle fila dell'Al-Nasr: il club saudita l'ha acquistato per la cifra di 11 milioni di euro dal Fenerbahce, club che per ammissione del suo stesso presidente versa in una situazione finanziaria non tranquilla.