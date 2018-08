UFFICIALE: Algeria, esonerato dopo 8 mesi il ct Rabah Madjer

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Il ct dell'Algeria Rabah Madjer, assunto solo otto mesi fa, è stato licenziato domenica dopo una serie di risultati mediocri. Lo ha comunicato la Federcalcio algerina. Il destino di Madjer era segnato dopo la sconfitta del 7 giugno in amichevole contro il Portogallo (3-0) a Lisbona in preparazione per la Coppa del Mondo 2018. Il suo bilancio in panchina è di 4 vittorie in 8 gare.