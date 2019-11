© foto di Cesar Cebolla/Alfaqui/Image Sport

Luis Garcia Plaza ha dato le dimissioni come tecnico del Bejing Renhe vista l'assenza di vittorie dal momento del suo ritorno nel club in luglio fino a oggi. La squadra è retrocessa nella seconda divisione cinese e il tecnico ha deciso di lasciare l'incarico in anticipo di tre giornate visti i pessimi risultati ottenuti.