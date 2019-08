UFFICIALE: Bolivia, il venezuelano Cesar Farias è il nuovo CT

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso i propri canali ufficiali, la Federcalcio boliviana ha annunciato il nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale: è il venezuelano Cesar Farias, 46 anni, che sostituisce Eduardo Villegas, rimasto in carica solo per otto mesi dopo aver preso il posto di Mauricio Soria. Farias era inizialmente stato scelto prima di Villegas, ma il suo club (The Strongest) non lo aveva liberato.