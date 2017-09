UFFICIALE: Cape Town City Fc, preso l'ex Inter Victor Obinna

Il Cape Town City Fc ha annunciato l'ingaggio di Victor Obinna, ex attaccante fra le altre dell'Inter.

Cape Town City FC is excited to announce the signing of former @Inter and @WestHamUtd striker Victor Obinna! ūüá≥ūüá¨#iamCityFC #Obinna17 pic.twitter.com/5Xs3OEQsAZ

‚ÄĒ Cape Town City FC (@CapeTownCityFC) September 12, 2017