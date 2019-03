UFFICIALE: Chicago Fire, arriva Gaitan in prestito con diritto di riscatto

Attraverso i propri canali ufficiali, il Chicago Fire ha annunciato l'arrivo del centrocampista Nicolás Gaitán in prestito dal Dalian Yifang. Il giocatore ha firmato un contratto fino alla fine del 2019, con un'opzione per tutto il 2020.

Officially official.

Nico Gaitan is the newest member of the Chicago Fire. Welcome, Nico! 🇦🇷

More: https://t.co/btX9XAMEkH #cf97 pic.twitter.com/NEhxr1YuhI

— Chicago Fire (@ChicagoFire) 14 marzo 2019