UFFICIALE: Chicago Fire, nuovo accordo con Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger ha siglato un nuovo contratto con i Chicago Fire. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Il centrocampista tedesco ha siglato un accordo annuale. "Sono molto felice di firmare nuovamente per i Chicago Fire per continuare ciò che abbiamo iniziato nel 2017. L'anno scorso è stato un momento speciale per la mia carriera, ma mi sento incompleto senza trofei. Sono certo che potremo fare una stagione memorabile con il supporto dei nostri tifosi. Amo la città, questo sport ee vincere. Per cui non vedo l'ora di iniziare la stagione con i Fire" ha dichiarato Schweinsteiger.