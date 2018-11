UFFICIALE: Chicago Fire, Schweinsteiger rinnova per un anno

Il Chicago Fire ha annunciato sul proprio sito il rinnovo di contratto del centrocampista Bastian Schweinsteiger, classe ‘84, che giocherà così la sua terza stagione in MLS con il club dell’Illinois con cui ha collezionato 61 presenze segnando sette reti e mettendo a segno 8 assist.

NEWS: @BSchweinsteiger will rejoin the Fire for a third season in 2019 🔥

More ➡️ https://t.co/lyzuvWBHPa #cf97 pic.twitter.com/RLQbuSz40i

— Chicago Fire (@ChicagoFire) 28 novembre 2018