Il Milan è pronto a riabbracciare Zlatan Ibrahimovic. Dopo aver passato il capodanno in Svezia con la famiglia, oggi infatti è il giorno dello sbarco in rossonero. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com con il racconto della giornata! 15.07 - Ancora in corso le visite di Ibrahimovic...