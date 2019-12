© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roque Santa Cruz non ne vuole sapere di appendere gli scarpini al chiodo e a 38 anni ha deciso di divertirsi ancora per un'altra stagione. L'attaccante paraguaiano, ex tra le altre di Bayern Monaco e Manchester City, ha rinnovato il proprio contratto con il Club Olimpia e giocherà per tutto il 2020.