© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Higuain (32) giocherà negli Stati Uniti anche nel 2018. Il Columbus Crew ha infatti ufficializzato il rinnovo dell'argentino, fratello dell'attaccante ex Napoli che dal 2016 indossa con la maglia della Juventus. L'ex Colón gioca invece dal 2012 con i black and gold, il fratello del Pipita bianconero ha realizzato nove gol nella stagione in corso.