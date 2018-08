UFFICIALE: Dal Benevento all'MLS: Sagna sbarca al Montreal Impact

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'esperienza al Benevento, Bacary Sagna sbarca in Canada. Il Montreal Impact si assicura il difensore ex Arsenal, che era svincolato, facendogli un contratto valido fino al termine del 2018, quando si concluderà la stagione della MLS. Nell'accordo - si legge sul sito ufficiale del club - c'è anche un'opzione per il prossimo campionato: nel caso scattasse, il contratto perdurerebbe fino alla fine del 2019.