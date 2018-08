UFFICIALE: Dempsey dice basta. Lascia il miglior marcatore degli USA

A 35 anni, dopo aver raccolto successi sulle due rive dell'Atlantico (USA e Inghilterra) l'attaccante Clint Dempsey ha deciso di lasciare il calcio giocato nel corso di una conferenza stampa organizzata ad hoc dal suo attuale club, il Seattle Souders. “Dopo averci pensato a lungo io e la mia famiglia abbiamo pensato che è questo il momento giusto per dire addio al calcio. - inizia il 35enne attaccante statunitense - oglio ringraziare tutti coloro che ho incrociato nel corso della mia carriera, diventare un giocatore professionista è stato sempre un mio sogno. In particolar modo voglio ringraziare le squadre in cui ho militato nella mia carriera. New England Revolution, Fulham, Tottenham, Seattle Sounders e la squadra nazionale maschile degli Stati Uniti".

Dempsey lascia da terzo calciatore per numero di presenze in Nazionale (141, meglio solo Landon Donovan e Cobi Jones) e miglior marcatore di sempre proprio al fianco di Donovan con 57 reti all'attivo. Quattro di queste sono arrivate nelle tre edizioni della Coppa del Mondo (2006, 2010, 2014) che ha disputato nella sua carriera. Di seguito l'elogio del Seattle Sounders, con cui ha vinto una MLS e disputato 136 gare con 57 reti all'attivo.

After prolific 15-year career, Seattle Sounders forward and @ussoccer_mnt legend @Clint_Dempsey announces his retirement. #ThankYouDeuce ✌️

You inspired more than a country @clint_dempsey. Enjoy retirement.

☑️ @FulhamFC's record Premier League goal-scorer

☑️ Most goals by an American in the PL

☑️ Most goals in a single PL season by an American#ThankYouDeuce pic.twitter.com/3iknAwtM37

— Premier League USA (@PLinUSA) 29 agosto 2018